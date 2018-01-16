Инвесторы ставят на рост нефтяных цен до $75 за баррель

Алматы. 16 января. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Хедж-фонды ставят на повышение нефтяных цен, отмечает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

По его данным, цены на основные эталонные сорта нефти закрепились на трехлетних максимумах по мере того, как чистые длинные позиции профессиональных управляющих активами достигли рекордных уровней.

«Хедж-фонды за прошлую неделю увеличили свои чистые длинные позиции по нефти WTI на 10% до 437,7 тыс. контрактов, максимальное значение с 2006 года. Позиции на покупку выросли на 8,5%, а позиции на продажу сократились на 11%. Чистые длинные позиции по нефти Brent выросли на 2,5%, до 574,5 тыс. контрактов, и находятся на исторических максимумах», — констатировал В. Полховский.

По его мнению, сложившийся позитивный новостной фон стимулирует профессиональных участников рынка занимать длинные позиции на рынке и сокращать короткие.

«Обычно рекордные максимумы по чистым длинным позициям совпадают с пиковыми значениями цен. После их достижения она зачастую корректируется в противоположную сторону», — акцентирует внимание аналитик.

Однако, считает В. Полховский, для того чтобы настроения на рынке стали меняться, необходимы какие-то фундаментальные предпосылки.

«Например, резкий всплеск активности со стороны сланцевых компаний США. Пока мы этого не наблюдаем. Более того, сохраняется убежденность, что темпы роста мирового спроса существенно превысят возможные темпы роста добычи с их стороны», — отмечает он.

В этой ситуации нефтяные фьючерсы, по его оценкам, пока «продолжат чувствовать себя уверенно».

«Вполне возможно, Brent с ближайшим сроком экспирации поднимется к отметке $75 за баррель. Однако в качестве фундаментально обоснованного коридора колебания я пока вижу область $65-75 за баррель. При стоимости барреля около $80 к активной добыче могут начать возвращаться не только сланцевые компании, но и компании, работающие на битуминозных и труднодоступных месторождениях. К их возвращению мировой спрос пока еще не готов», — считает В. Полховский.

Как сообщалось, по итогам торгов в понедельник средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $70,26 (+0,39)/барр.