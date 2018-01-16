Желающим оградить дочерей от чужих взглядов мусульманам РК посоветовали отправлять детей в специальные школы

Астана. 16 января. КазТАГ – Желающим оградить дочерей от чужих взглядов мусульманам Казахстана посоветовали отправлять детей в специальные школы, передает корреспондент.

«Мы предусмотрели такую ситуацию (соблюдение религиозных канонов – КазТАГ). У нас есть медресе. Это специализированные духовные школы. Поэтому допустимо, чтобы у нас были открыты раздельные школы для мальчиков и девочек. И если родители желают отдать своих детей, носящих платок или хиджаб в такую школу, то, как вариант – открытие раздельных школ», — сказал во вторник в кулуарах правительства министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

Он отметил, что «законодательство позволяет открывать частные средние ученые заведения с раздельным обучением мальчиков и девочек».

«Пока этот вопрос сейчас изучается. Пока наши граждане придерживаются школ, утвержденных МО РК. Один момент – в раздельных школах девочки могут ходить без платков. Но обычные светские школы такого не позволяют. Родителям, препятствующим нахождению в школе, грозит административный штраф в размере от 10 до 20 МРП», — добавил Н. Ермекбаев.

Напомним, 10 января духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) распространило заявление с разъяснением по поводу ситуации с ношением платков школьницами в учебных заведениях страны. В частности, отмечалось, что ислам не обязывает надевать платки маленьким девочкам, при этом в ДУМК призвали соблюдать законодательство, по которому общее среднее образование в Казахстане является обязательным, при этом, сам образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с принципами светского государства.