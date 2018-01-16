Назначен вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана

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Алматы. 16 января. КазТАГ – Нуржан Альтаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщается на сайте главы правительства РК.

«Постановлением правительства РК Альтаев Нуржан Бауыржанович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

40-летний Н. Альтаев с ноября 2017 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК. В 2012–2017 годах возглавлял «Центр обслуживания предпринимателей», палату предпринимателей Южно-Казахстанской области, работал в должности заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

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