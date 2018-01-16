В Алматы началось новое слушание в отношении уже осужденных по делу Аблязова фигурантов

Алматы. 16 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Медеуском районном суде №2 Алматы началось предварительное слушание по делу, в котором фигурируют подсудимые, ранее осужденные по делу беглого экс-банкира Мухтара Аблязова, передает корреспондент агентства.

«Уголовное дело в отношении Жаримбетова Жаксылыка, Мамеш Садуақаса, Садыкова Кайрата, (…) преданных суду по ст.176 ч.3 п.«б» (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК (в редакции от 16.07.1997 года) (…) принять к своему производству», — говорится в постановлении суда.

Также по аналогичной статье подозреваются еще 9 человек: Сауле Булатханова, Сауле Джолдыбаева, Ермек Диканбаев, Бахытжан Исенов, Арсен Сапаров, Багдатгали Тасибеков, Раимхан Узбекгалиев, Генриг Холодзинский, Жамиля Максатбек.

Кроме того, в качестве подозреваемого проходит Улукбек Максатбекуулу, преданный суду по ст. 176 ч.4 п. «б», 311 ч.4 п. «в» (получение взятки), 339 ч.3 (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) УК РК (в редакции 1997 года), по ст. 366 ч.3 п.4 (получение взятки) УК РК, а также Елена Молчанова, преданная суду по ст. 176 ч.4 п.«б» УК РК.

Согласно постановлению, Ж. Жаримбетов находится под подпиской «о невыезде и надлежащем поведении», Ж. Максатбек, У. Максатбекуулу и Е. Молчановой санкционирован арест, в отношении остальных подсудимых избрана мера пресечения в виде залога.

Стоит отметить, что в постановлении о назначении предварительного слушания по настоящему уголовному делу указывается о проведении слушания в открытом судебном заседании. Однако председательствующий судья Даурен Маукеев попросил журналистов освободить зал заседания.

«Вы как сами видите, у нас зал не позволяет вас всех вместить, мы должны соблюдать порядок и вы сами должны были заранее подать списки, мы вам бы аккредитацию сделали, специальный зал у нас есть, приготовили бы заранее зал. Давайте в следующий раз списки подайте нам, на главное судебное разбирательство придете. Мы отдельный зал для вас выделим, а сегодня, пожалуйста, освободите», — сказал Д. Маукеев перед предварительным слушанием.

Напомним, в суде первой инстанции по делу о хищениях в БТА банке, бывший заместитель председателя финучреждения Ж. Жаримбетов приговорен к 5 годам лишения свободы условно, экс-председатель правления банка С. Мамеш также был осужден на 5 лет условно. Директор по кредитованию К. Садыков был приговорен к 15 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда, затем апелляционная коллегия Алматинского городского суда пересмотрела ему наказание, заменив реальный срок на 5 лет условно.

Между тем главного фигуранта дела – М. Аблязова — суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы. Сам М. Аблязов с 2009 года находится в бегах и сейчас, предположительно, проживает во Франции. Ему инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями.

Как сообщалось, общая сумма причиненного им ущерба превышает $7,5 млрд.