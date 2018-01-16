Новое требование Продкорпорации мешает костанайским аграриям сдавать зерно в госфонд

Костанай. 16 января. КазТАГ — Новое требование Продовольственной контрактной корпорации мешает костанайским аграриям сдавать зерно в госфонд, передает корреспондент агентства.

«Вышло такое препятствие – Прокорпорация объявила, что при продаже товаропроизводитель должен оплатить хранение зерна в течение 90 дней. Сегодня мы встречались с представителями головного офиса Продкорпорации, где мы озвучили, что об этих условиях при презентациях не говорилось. Оно незаконное, мы это озвучили, не подписываемся и просим убрать это из правил», — сообщил председатель костанайского филиала «Союза фермеров Казахстана» Владимир Дранчук во вторник.

По его словам, Продкорпорация пока не ответила однозначно, какое вынесут решение по этому вопросу, но там обещали еще раз собраться и обсудить его с заинтересованными сторонами.

«В Костанайской области Продкорпорация закупит у аграриев 643 тыс. тонн зерна. Заявки на 175 тыс. тонн уже поступили от местных сельхозпроизводителей», — заключил В.Дранчук.

Напомним, что в конце прошлого года правительство одобрило приобретение пшеницы за счет госказны. В стране должны купить 2 млн тонн зерна урожая 2017 года. Цена была определена на уровне Т42 тыс. за тонну.