Курс криптовалют демонстрирует резкое падение во вторник

Алматы. 16 января. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Значительное снижение курса криптовалют обусловлено политикой китайских властей, считает руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.

«Падение происходит на фоне новостей о том, что власти Китая могут заблокировать доступ к платформам для криптотрейдинга. Как сообщается, за 2017 год правоохранительные органы Поднебесной пресекли деятельность 107 мошеннических компаний, продающих альткоины, которые, по сути, являлись финансовыми пирамидами», — отмечает аналитик.

Сейчас, по его словам, все больше разговоров ведется о необходимости регулирования криптовалют, тогда как китайские майнеры под давлением властей покидают страну.

«Мы ранее говорили, что курс биткоина может скорректироваться до $10-10,5 тыс. за единицу и эти уровни, на наш взгляд, очень хорошо подходят для покупок на среднесрочную перспективу» — считает Г. Задоя.

По данным ru.investing.com, во вторник курс Bitcoin, капитализация которого достигает более $206 млрд, обвалился более чем на $1300, опустившись ниже отметки $12 тыс. Под давлением оказалась и вторая по размеру капитализации (более $109 млрд) криптовалюта Ethereum, курс которой снизился более чем на $150 — до $1130.