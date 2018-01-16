Астана. 16 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Уже этой весной учителя в Казахстане смогут выставлять оценки через смартфоны, сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Сегодня пилотные проекты показывают, что мобильные приложения очень полезны и очень удобны для учителей. Мы планируем, что ближе к весне эти мобильные приложения будут уже готовы для широкомасштабного внедрения по всей стране. Эти приложения будут, и они прежде всего нужны для того, чтобы учителя через свои мобильные устройства могли выставлять оценки», — сказал А. Аймагамбетов на брифинге СЦК во вторник.

Наряду с этим вице-министр отметил, что настало время окончательно избавиться от бумажных журналов для учителей.

«Были ситуации, когда в некоторых школах было дублирование, то есть там вели и электронный, и бумажный журналы. Поэтому сейчас, зная, что такая проблема существует, и несмотря на то, что мы написали, что ведение электронного журнала не требует ведения на бумажном носителе, мы внесли изменения в приказ МОН РК. Если в организации образования есть доступ к широкополосному интернету, то журналы надо вести только в электронном виде», — полагает А. Аймагамбетов.