Госбумаги Казахстана хотят включить в расчетную систему Clearstream

Алматы. 16 января. КазТАГ — Национальный банк Казахстана (НБРК) совместно с поставщиком пост-торгового сервиса Clearstream Banking S.A. Luxembourg приступил к реализации проекта по включению ГЦБ РК, в том числе краткосрочных нот Нацбанка, в список ценных бумаг, рассчитываемых в системе Clearstream, говорится в сообщении регулятора.

«Проект предусматривает проведение мероприятий по настройке канала связи с казахстанским рынком. Реализация совместного проекта позволит проводить расчеты по всем государственным ценным бумагам, выпущенным в рамках казахстанского законодательства в тенге, через международную расчетную систему Clearstream и расширит доступ иностранных инвесторов к казахстанскому фондовому рынку», — указано в распространенном сообщении.

Как считают в НБРК, вхождение в состав рассчитываемых Clearstream ценных бумаг будет способствовать увеличению спроса со стороны иностранных инвесторов на казахстанские государственные облигации, повышению их ликвидности и привлекательности на внешнем рынке.

«Запуск системы проведения расчетов по государственным ценным бумагам через Clearstream позволит расширить источники долгосрочного фондирования, снизить стоимость заимствований для государства, окажет положительное влияние на формирование кривой доходности и дальнейшее развитие казахстанского рынка ценных бумаг», — поясняется в сообщении.

По мнению председателя Нацбанка Данияра Акишева, обеспечение возможности проведения расчетов по ГЦБ в тенге через систему Clearstream является «значительным шагом на пути к углубленной интеграции казахстанского рынка в мировую финансовую систему».

«Реализация проекта значительно повысит открытость казахстанского рынка для глобальных инвесторов за счет улучшенной мобильности финансовых потоков и предоставит зарубежным инвесторам новые возможности в Казахстане», — уверен он.

В свою очередь содиректор Clearstream Филип Браун подчеркнул, что проект направлен на интернационализацию казахстанского рынка капитала.

«Данная стратегия уже доказала свою успешность в Армении и Грузии, и мы убеждены в том, что сможем обеспечить те же преимущества для казахстанского рынка капитала», — отметил он.