В ЗКО задержан браконьер, подозреваемый в убийстве свыше 70 сайгаков

Уральск. 16 января. КазТАГ — Полицейские ЗКО задержали жителя области, подозреваемого в истреблении ради рогов 72 особей сайги.

«За незаконную охоту на сайгаков задержан житель Акжайыкского района 1973 г.р. При осмотре на месте происшествия обнаружено и изъято 72 туши сайгаков с отпиленными рогами», — сообщили в пресс-службе ДВД во вторник.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в результате рейда сотрудников природоохранной полиции МПС ДВД на территории Копжасарского сельского округа Жангалинского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.337 УК РК (незаконная охота). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.