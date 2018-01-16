Отсутствием финответственности со стороны перевозчиков объяснили проблемы общественного транспорта в Костанае

Костанай. 16 января. КазТАГ — Отсутствием финансовой ответственности со стороны перевозчиков объяснили проблемы общественного транспорта в Костанае, передает корреспондент агентства.

«За прошедший год специалистами отдела ЖКХ проведено 42 рейда по вопросам соблюдения требований организациями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по маршрутам. В основном граждане жалуются на несоблюдение перевозчиками положенных интервалов движения и техническое состояние автобусов», — сообщил на совещании в акимате Костаная руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Алексей Тарасов в понедельник.

По его словам, озвученные нарушения остро чувствуются горожанами именно сейчас — в зимний период времени.

«Анализ показал, что одной из причин такого отношения перевозчика к своему клиенту является отсутствие в типовом договоре финансовой ответственности за предоставление некачественной услуги, в то время как наш житель, независимо от степени качества оказанной услуги, заплатить полную стоимость за проезд обязан», — отмечает А.Тарасов.

По результатам проверок в адрес автоперевозчиков по неисполнению договорных обязательств направлено 35 писем-предписаний.

«Так, ТОО «Туристрансервис» до сих пор не может навести порядок по соблюдению водителями маршрута №18 А (графика — КазТАГ) интервала движения начала и окончания движения по поселку Дружба, хотя в то же время, при еще большой удаленности поселка Кунай от основной части города, за 2017 год ни одной жалобы от жителей данного поселка не поступало», — пояснил руководитель отдела ЖКХ.

Между тем в городе отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий с автотранспортом, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях.

«За истекший период 2017 года к административной ответственности сотрудники МПС УВД г. Костаная привлекли порядка 141 водителя маршрутных автобусов за различные нарушения ПДД. Наиболее распространенные виды нарушений: разговор по мобильному телефону, превышение установленной скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд пешеходного перехода, маневрирование», — продолжил А.Тарасов.