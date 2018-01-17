900 квот на процедуру ЭКО выделено в Казахстане на 2018 г.

Астана. 17 января. КазТАГ – Екатерина Тыщенко. 900 квот на процедуру ЭКО выделено в Казахстане на 2018 год, сообщил медицинский директор клиники репродуктологии Астаны Алмаз Ибрагимов.

«Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), это новый метод лечения бесплодия с минимальными манипуляциями и количеством лекарственных средств. Метод получил Нобелевскую премию в 2012 году. Доза препаратов зависит от медицинских показателей и предписаний. Сегодня каждая 10 семья обращается в центры репродуктологии. И, к сожалению, процент растет у пар до 30 лет. В общем, это около 30-40%. В среднем квота на ЭКО колеблется от 500 тыс. до 700 тыс. В этом году выделено 900 квот на республику», — сказал А. Ибрагимов в среду на международной научно-практической конференции «Новое в репродуктивой медицине».

Как стало известно в ходе мероприятия, на сегодняшний день в республике действует 5 клиник, занимающихся вопросами лечения бесплодия.

«С того момента, как было проведено первое эко, эффективность процедуры стала более востребована. Только за последние 10 лет, благодаря данной процедуре на свет появилось более 2 тыс. детей. А за весь период программы эко с 1996 года в Казахстане на свет родились более 14 тыс. детей», — сказала доктор биологических наук Салтанат Байкошкарова.

Она является первым специалистов из числа тех, кто проводили и проводят в Казахстане процедуру ЭКО.

«ЭКО в Казахстане достаточно востребовано. Более того, к нам едут лечится из Европы, так как цены на процедуры гуманные. Эффективность составляет 40-45%. У молодых пар до 30 лет процент вероятности беременности вырастает до 17%. А это очень хорошие результаты», — добавила С. Байкошкарова.