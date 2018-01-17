В целях контроля за безопасностью полетов в 2018 г. будет проинспектировано свыше 400 предприятий воздушного транспорта в Казахстане

Астана. 17 января. КазТАГ — В целях контроля за безопасностью полетов в 2018 году будет проинспектировано свыше 400 предприятий воздушного транспорта в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации МИР РК.

«На 2018 год КГА в целях контроля за безопасностью полетов будет проведено 59 сертификации и 434 инспекции предприятий воздушного транспорта», — говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета в Facebook в среду.

В соответствии с п. 1 ст. 16-2 закона «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации», уполномоченный орган в сфере гражданской авиации ежегодно принимает программу по обеспечению постоянного надзора, под которой понимается комплекс мероприятий, проводимых уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, по поддержанию соответствия сертифицированных эксплуатантов и организаций гражданской авиации сертификационным требованиям и требованиям законодательства РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации.

«В рамках плана планируется проверить: 20 эксплуатантов, осуществляющих коммерческие перевозки (7 сертификационных обследования, 46 инспекций и 39 совмещенных маршрутных и перронных проверок); 36 эксплуатантов, осуществляющих авиационные работы (10 сертификационных обследования, 90 инспекций и 49 совмещенных маршрутных и перронных проверок); 11 эксплуатантов авиации общего назначения (1 сертификационное обследование и 23 инспекции); 20 организаций по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники (8 сертификационных обследований и 13 инспекций); 11 филиалов РГП «Казаэронавигация» (11 инспекций сертифицированных служб аэронавигационных организаций)», — перечисляется в сообщении.

Также будут проверены 14 организаций, задействованных в поисково-спасательном обеспечении полетов (14 инспекций); 24 аэропорта/аэродрома (13 сертификационных обследований и 29 инспекций); 8 вертодромов (8 сертификационных обследований и 8 инспекций); 23 авиационных учебных центра (10 сертификационных обследований и 36 инспекционных проверок); 25 иностранных авиакомпаний (25 перронных проверок); 4 авиационных медицинских центра и 5 авиационных медицинских экспертов (9 инспекций); 44 различных видов инспекционных и сертификационных проверок субъектов отрасли по области авиационной безопасности.