Госпредприятие «Тіл қазына» могут создать для перехода на латиницу в Казахстане

Алматы. 17 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. Республиканское государственное казенное предприятия «Тіл қазына» могут создать для перехода на латиницу, сообщается в проекте «О создании республиканского государственного казенного предприятия «Тіл қазына», опубликованном на сайте электронного правительства Казахстана.

«В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику» правительство Республики Казахстан постановляет: создать республиканское государственное казенное предприятие «Тіл қазына», — говорится в документе.

Согласно проекту, целью предприятия является реализация деятельности в сфере дополнительного образования.

Вместе с тем предприятие участвует в организации мероприятий по реализации указа о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.

Между тем, согласно опубликованному проекту устава, некоторыми направлениями работ, реализуемых предприятием будут: осуществление лингвистических и других проектов по реализации программы «Духовное возрождение», оказание методической помощи по поэтапному переходу казахского алфавита в единую латинскую графику, создание концепции адекватности перевода визуальной информации и наружной рекламы с кириллицы на латиницу, оказание методической помощи по переходу на латинскую графику наглядной информации, названий улиц.

Также среди задач предприятия отмечается изготовление и выпуск (издание) на латинской графике учебников, учебных пособий, словарей и учебных программ.

Отмечается, что в проекте плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года на создание юридического лица для организации деятельности по переходу к латинской графике запланировано выделить Т602 млн. Однако является ли данное юрлицо РГКП «Тіл қазына» не уточняется.

Как сообщалось ранее, согласно проекту, более Т200 млрд планируется потратить на переиздание учебников, написанных на казахском языке на латинскую графику. Еще Т462,6 млн заложены на освещение перехода на латиницу в социальных сетях путем привлечения блогеров и почти Т11 млрд на организацию курсов повышения квалификации учителей, с учетом перехода на латинскую графику.

В целом, переход на латиницу в Казахстане пройдет в 3 этапа: первый этап 2018-2020 годы, второй этап 2021-2023 годы, третий этап 2024-2025 годы.