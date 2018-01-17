Алматы. 17 января. КазТАГ – Чешское правительство ушло в отставку, сообщает РБК.

«Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил об отставке правительства. А. Бабиш заявил, что намерен передать соответствующий документ президенту страны Милошу Земану. Накануне депутаты чешского парламента выразили недоверие правительству А. Бабиша», — говорится в сообщении в среду.

Напомним, отставке правительства предшествовали президентские выборы, которые 14 января были продлены на второй тур, куда вышли действующий президент М. Земан, а также бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош. Заявивший об отставке кабмина А. Бабиш был в числе тех, кто поддержали на выборах нынешнего главу государства.