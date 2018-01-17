Уровень инфляции в Казахстане за 2017 г. самый высокий среди стран ЕАЭС

Алматы. 17 января. КазТАГ — Уровень инфляции в Казахстане в 2017 году стал самым высоким среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при этом ни в одной стране союза инфляция не превысила предельного количественного значения, установленного договором о ЕАЭС, следует из сообщения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Уровень инфляции по итогам 2017 года в государствах-членах ЕАЭС: в Республике Армения – 2,6%; в Республике Беларусь – 4,6%; в Республике Казахстан – 7,1%; в Кыргызской Республике — 3,7%; в Российской Федерации – 2,5%. Пороговое значение уровня инфляции для стран союза по итогам 2017 года составило 7,5%», — говорится в распространенном сообщении.

«Все государства-члены обеспечили соответствие страновых уровней установленному договором о ЕАЭС предельному количественному значению уровня инфляции – 107,5%. В Республике Беларусь подобный результат достигнут впервые с начала функционирования союза», — указано в сообщении ЕЭК.

Как отмечается, наименьшие показатели уровня инфляции (индекса потребительских цен) в 2017 году отмечены в Армении и России – 2,6% и 2,5% соответственно.

В трех государствах ЕАЭС – Беларуси, Казахстане и РФ – темпы роста потребительских цен снизились. Таким образом, один из основных макроэкономических показателей – уровень инфляции – находится в зоне макроэкономической стабильности.

«В Республике Армения и Кыргызской Республике дефляция сменилась умеренным ростом цен в результате восстановления экономической активности и внутреннего спроса», — пояснили в комиссии.