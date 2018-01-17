Астана. 17 января. КазТАГ — За распространение лекций проповедников через Telegram оштрафован житель Астаны, сообщается на сайте столичного суда.

«Постановлением специализированного межрайонного административного суда г. Астаны гр. С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного п.3 ч.1 ст.490 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 50 МРП, с приостановлением деятельности по распространению религиозной литературы сроком на 3 месяца», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Отмечается, что постановление вступило в законную силу.

Согласно данным суда, гр. С., являясь администратором канала «Ислам – это единобожие» в сети интернет через приложение-месенджер Telegram распространял лекции проповедников нетрадиционных религиозных течении.

На основе проведенной религиоведческой экспертизы использование и распространение материалов гр. С. на территории Республики Казахстан не рекомендуется, содержание объекта экспертизы противоречит Конституции, другим законам и нормативно-правовым актам Казахстана.

В суде гр. С. вину признал полностью, обязался впредь не допускать подобных фактов.

1 МРП = Т2405.