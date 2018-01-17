Глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев награжден орденом «За мужество» имени известного правозащитника Андрея Сахарова

Москва. 17 января. КазТАГ – Председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев награжден орденом «За мужество» имени известного правозащитника Андрея Сахарова, сообщили агентству КазТАГ организаторы премии.

«С. Матаев награжден орденом «За мужество» имени известного правозащитника А. Сахарова в номинации «Журналистика как поступок». Жюри премии по итогам 2017 года рассмотрело десятки кандидатур правозащитников, журналистов и гражданских активистов. С. Матаев не подавал документов на премию, решение его наградить – инициатива организаторов конкурса», — подчеркнули члены жюри.

Орден «За Мужество» – одна из престижных наград для активистов, подвергшихся преследованиям со стороны властей за их активную гражданскую позицию. Премия имени А. Сахарова учреждена 2001 году. В состав жюри входят писатели, журналисты, правозащитники и социологи. В их числе Владимир Войнович и Светлана Алексиевич. В разное время лауреатами в номинации «Журналистика как поступок» за ценности, которые отстаивал академик А. Сахаров, становились Анна Политковская, Отто Лацис, Борис Вишневский, а также редакции «Радио Свобода», русской службы Би-Би-Си, «Новой газеты», радиостанции «Эхо Москвы».

«Жюри конкурса «За журналистику как поступок» награждает орденом имени А.Д. Сахарова «За мужество» 22 журналиста, публициста, блогера из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, которые подверглись преследованиям со стороны властей за высказывания своей гражданской позиции», — сообщили в оргкомитете премии.

Орден присуждается правозащитным организациям и гражданским активистам, борющимся за гражданские права, в том числе за свободу слова и информации.

«В числе награжденных авторы, осужденные к разным срокам лишения свободы и уже отбывшие наказание, те, в отношении кого возбуждены уголовные дела, кто остается верен себе, не взирая на провокации, нападения и угрозы. Это люди, не побоявшиеся вступить в противостояние с государством», — отметили организаторы премии.

Как добавили в оргкомитете, благодаря таким людям все еще существует гласность.

«Их усилия помогают выходу в свет правды о прошлом и настоящем, сохраняют достоинство нации, не позволяя ей впасть в раболепие, мракобесие и беспамятство», — говорится на сайте конкурса.

Награждение состоится во второй половине января.