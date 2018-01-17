Удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана на госязыке планируют выдавать на латинице с 2021 г.

Алматы. 17 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. Удостоверение личности и паспорт гражданина РК на государственном языке планируют выдавать на основе латинской графики с 2021 года, сообщается в проекте плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года, опубликованном на сайте электронного правительства Казахстана.

«Обеспечить выдачу паспортов, удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики. Сроки исполнения 2021-2025 годы», — говорится в документе.

Также отмечается, что финансирование планируется осуществлять в рамках выделенных средств.

Как сообщалось ранее, согласно проекту, более Т200 млрд планируется потратить на переиздание учебников, написанных на казахском языке на латинскую графику.

В целом, переход на латиницу в Казахстане пройдет в 3 этапа: первый этап 2018-2020 годы, второй этап 2021-2023 годы, третий этап 2024-2025 годы.