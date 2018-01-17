К длительным срокам приговорили за коррупцию замакима района Астаны и его подельников

Астана. 17 января. КазТАГ – К длительным срокам приговорили за коррупцию замакима района «Сарыарка» Астаны Ризу Акчурина и его подельников, передает корреспондент.

«Признать Р. Акчурина виновным по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы, с конфискацией имущества – автотранспортного средства Toyota Highlander, госномер 312 ЕРА 01, зарегистрированного за Жансеитовой А.Б., приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщили в суде №2 Сарыаркинского района Астаны.

В ведомстве добавили, что другие соучастники преступления – Данияр Нургалиев, Аскат Жангозин, Кайрат Валиев приговорены к 7 годам лишения свободы каждый, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

«Примерно в конце 2014 года Р. Акчурин разработал план хищения бюджетных средств, предназначенных на обеспечение санитарии района Сарыарка г. Астаны, а именно на механизированную уборку улиц и санитарную очистку внутриквартальных площадей, путем носящего уголовно-правовой характер незаконного участия в предпринимательской деятельности, и последующую легализацию денег, полученных преступным путем», — говорится в материалах дела.

Общая сумма незаконно заключенных контрактов превысила Т144 млн.

«1 января 2015 года между ГУ «Аппарат акима района Сарыарка г. Астаны» и ТОО «СБС-Снаб Сервис» заключен договор о государственных закупках на механизированную уборку улиц на общую сумму Т127,685 млн. Аналогично, 1 января 2015 года между ГУ «Аппарат акима района Сарыарка г. Астаны» и ТОО «Install СервисCom» заключен договор о государственных закупках на санитарную очистку внутриквартальных площадей на общую сумму Т16,5 млн. Таким образом, при содействии Р. Акчурина между ГУ «Аппарат акима района Сарыарка г. Астаны, с одной стороны, и ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install СервисCom», с другой стороны, были заключены договоры на общую сумму Т144,185 млн», — проинформировали в суде.

Р. Акчурин и другое лицо, по материалам дела, оказывали содействие указанным компаниям в признании их победителями еще в одном конкурсе на 2015 год. Отмечается, что замакима и обозначенное лицо давали указания, поручения и советы по подготовке и оформлению конкурсных заявок, предварительной проверке конкурсных заявок сотрудниками отдела государственных закупок и устранения недостатков и замечаний, а также предоставлением договоров от ТОО «Астана Тазалык» на аренду специальной техники.

«По итогам конкурса, 1 марта 2015 года между ГУ «Аппарат акима района Сарыарка г. Астаны» и ТОО «СБС-Снаб Сервис» заключен договор о государственных закупках на механизированную уборку улиц на общую сумму Т274,315 млн. Также по итогам конкурса 1 марта 2015 года между ГУ «Аппарат акима района Сарыарка г. Астаны» и ТОО «Install СервисCom» заключен договор о государственных закупках на санитарную очистку внутриквартальных площадей на общую сумму Т77,5 млн. Таким образом при содействии Р. Акчурина между ГУ «Аппарат акима района Сарыарка г. Астаны, с одной стороны, и ТОО «СБС-Снаб16 Сервис» и ТОО «Install СервисCom», с другой стороны, были заключены договоры на общую сумму Т351,815 млн», — уточнили в суде.

Отмечается, что анализируя исследованные доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых в инкриминируемом им преступлении.

«Р. Акчурин, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, совершил хищение бюджетных денежных средств в общей сумме Т122 127 221,4 за 2015-2016 годы», — говорится в материалах дела.

Напомним, о том, что Р. Акчурин подозревается в получении незаконного дохода при организации госзакупок на механизированную уборку и санитарную очистку улиц, а также передаче взяток должностным лицам акимата за лоббирование интересов подконтрольных ему компаний, стало известно в начале 2017 года. 5 января прошлого года он был отстранен от должности замакима района «Сарыарка».