Жилстройсбербанк останется оператором госпрограммы «Нұрлы жер»

Астана. 17 января. КазТАГ – «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБК) останется оператором госпрограммы «Нұрлы жер», и государство сохранит за собой контрольный пакет акций ЖССБК, сообщила пресс-служба госбанка.

«АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (…) сообщает о том, что планируется реализация лишь миноритарной части акций банка. Государство останется основным акционером и банк сохранит все свои социальные функции и обязательства», — говорится в распространенном в среду сообщении.

«Также Жилстройсбербанк продолжит свое участие в качестве основного оператора по реализации государственной программы «Нұрлы жер». В ее рамках в прошлом году по линии ЖССБК в эксплуатацию было сдано 145 многоквартирных жилых домов на 8672 квартиры. В этом году запланирована сдача еще 95 домов на 7981 квартиру и 414 частных коттеджей в Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях», — указано в информации.

«Все действующие льготные условия по ставкам кредитования сохранятся в полном объеме. Еще один важный момент — приход инвестора не повлияет на выплату государственной премии для вкладчиков банка. Нормы о ее выплате закреплены в законе «О жилищных строительных сбережениях в РК», — сообщила председатель правления ЖССБК Ляззат Ибрагимова.

Ранее она сообщала, что госбанк продолжает поиск стратегического инвестора, ведет «работу с международными финансовыми институтами, в первую очередь с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), IFC (Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка – КазТАГ), а также с немецкими и австрийскими банками, которые уже более 100 лет занимаются жилищными строительными сбережениями».

По ее словам, круг возможных покупателей доли в Жилстройсбербанке ограничен «соответствующим постановлением правительства».

«Согласно ему в приватизации (доли в ЖССБК- КазТАГ) и в качестве акционера банка рассматриваются только международные финансовые институты, которые имеют опыт участия в системе жилищных строительных сбережений либо являются крупными финансовыми структурами», — сказала Л. Ибрагимова в октябре 2017 года.

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» реализует систему жилищных строительных сбережений. С августа 2013 года нацхолдинг «Байтерек» является единственным акционером банка со 100% правами владения и пользования госпакетом акций.