Почти Т500 млн планируется потратить на освещение перехода на латиницу в соцсетях через блогеров в Казахстане

Алматы. 17 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. Почти Т500 млн планируется потратить на освещение перехода на латиницу в социальных сетях через блогеров, сообщается в проекте плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года, опубликованном на сайте электронного правительства Казахстана.

«Разъяснительные работы в социальных сетях путем привлечения блогеров. Сроки исполнения 2018-2025 годы. Объем финансирования — Т462,6 млн», — говорится в документе.

Также отмечается, что бюджет планируется распределить равными долями на каждый год с 2018 по 2025.

Вместе с тем в информационную работу проекта входит создание в первом полугодии 2018 года специальных хэштегов для использования при распространении в соцсетях материалов по переводу казахского алфавита на латинскую графику, а также на постоянной основе делать публикации в популярных среди молодежи соцсетях мотиваторов, постов на государственном языке по латинской графике. Как указано в документе, финансирования данная работа не требует.

Как сообщалось ранее, согласно проекту, более Т200 млрд планируется потратить на переиздание учебников, написанных на казахском языке на латинскую графику.

В целом переход на латиницу в Казахстане пройдет в 3 этапа: первый этап 2018-2020 годы, второй этап 2021-2023 годы, третий этап 2024-2025 годы.