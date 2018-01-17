Алматы. 17 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. Почти Т11 млрд планируют выделить на курсы по переходу на латиницу для учителей в Казахстане, сообщается в проекте плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года, опубликованном на сайте электронного правительства Казахстана.

«Организация курсов повышения квалификации учителей организаций общего среднего образования с учетом перехода на латинскую графику. (…) Объем финансирования Т10 896,2 млн», — говорится в документе.

Так, согласно проекту, с 2019 по 2025 годы более 192 тыс. учителей должны пройти курсы, соответственно на повышение квалификации каждого педагога планируется потратить по Т56 тыс.

Как сообщалось ранее, согласно проекту, более Т200 млрд планируется потратить на переиздание учебников, написанных на казахском языке на латинскую графику. Еще Т462,6 млн заложены на освещение перехода на латиницу в социальных сетях путем привлечения блогеров.

В целом переход на латиницу в Казахстане пройдет в 3 этапа: первый этап 2018-2020 годы, второй этап 2021-2023 годы, третий этап 2024-2025 годы.