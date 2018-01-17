Почему тенге вновь взял курс на укрепление?

Новый год национальная валюта Казахстана начала с мажорной ноты

Алматы. 15 января. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Новый год национальная валюта Казахстана начала с мажорной ноты. За первые две недели тенге отыграл еще часть позиций у американской валюты. Однако на вопрос, насколько устойчивой окажется эта тенденция, однозначного ответа нет, хотя шансов у тенге укрепиться еще больше к доллару пока куда больше, чем возможностей ослабнуть.

Что играет в пользу тенге?

Со 2 по 15 января включительно официальный обменный курс доллара к тенге снизился на Т2,66 — с Т332,33 до Т329,67 за $1. Укрепление нацвалюты выглядит не случайным и обусловлено оно в первую очередь ростом стоимости «черного золота». За первые две недели нового года нефтяные цены поднялись с $67 до почти $70 за баррель нефти марки Brent.

На фоне удорожания нефти понизился и курс доллара к рублю. Со 2 по 15 января российская валюта укрепилась на 0,88 рубля — с 57,48 до 56,6 рубля за $1. Тем самым в пользу тенге сыграли два основных внешних фундаментальных фактора — цены на нефть и курс российского рубля.

В этой ситуации краткосрочные перспективы тенге выглядят весьма обнадеживающими. Поэтому, скорее всего, первый месяц нового года останется за национальной валютой.

В среднесрочном периоде перспективы тенге хотя и остаются менее определенными, однако есть все основания считать, что они также окажутся весьма благоприятными. Наверное, не будет преувеличением сказать, что на горизонте 3-6 месяцев вряд ли произойдет нечто способное сильно обвалить обменный курс казахстанской валюты. Напротив, есть ряд факторов, способных вызвать дальнейшее укрепление тенге.

По прогнозам экспертов, экономическая динамика в основных странах-торговых партнерах Казахстана – ЕС, Китае и России — останется положительной в 2018 году. Как считают в Еврокомиссии, рост экономики еврозоны составит 2,1%.

В свою очередь, согласно прогнозам Всемирного банка (ВБ), рост ВВП Китая останется высоким и достигнет 6,4%. Что касается России, то эксперты ВБ улучшили оценку роста российской экономики в этом году с 1,4% до 1,7%.

Если экономическая ситуация в ЕС, Китае и России действительно окажется настолько положительной, то можно с уверенностью сказать, что спрос на экспортную продукцию Казахстана и в первую очередь на сырьевые ресурсы в этом году будет сохраняться на высоком уровне.

Помимо стимулирования роста ВВП Казахстана, это будет положительно сказываться на увеличении объема валютной выручки, которую получает Казахстан за счет экспорта сырья, причем в условиях роста нефтедобычи в стране. А это, в свою очередь, станет серьезной поддержкой для курса тенге.

Поэтому прогнозы экспертов о том, что курс доллара в этом году сложится в пределах Т340-345 за $1, можно считать весьма пессимистичными. Напротив, в силу названных факторов у доллара есть все шансы ослабнуть как минимум еще на Т5-10, по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе.

В пользу этого также играет не только продление соглашения об ограничении нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки до конца 2018 года между странами ОПЕК+, но и проведение Национальным банком РК (НБРК) жесткой денежно-кредитной политики, которая выражается в сохранении базовой ставки на высоком уровне (выше 10%) и в активных действиях регулятора по изъятию ликвидности из банковского сектора путем продажи своих нот, что поддерживает спрос на тенге и тенговые активы.

Долгосрочная угроза

Куда тревожней выглядят долгосрочные перспективы национальной валюты. Главные риски по-прежнему исходят от нефтяных цен, которым, в свою очередь, угрожает очередным обвалом на горизонте 2-4 лет энергетическая политика США.

Речь идет о том, что действующие американские власти уже приняли решение разрешить нефтедобычу на ранее охраняемых территориях. В начале января администрация Дональда Трампа предложила открыть для бурения несколько значительных по предполагаемым запасам нефти морских площадок в прибрежных районах Арктики, Тихого и Атлантического океанов.

Раньше эти зоны считались охраняемыми территориями. В последние дни пребывания в Белом доме тогда еще действующий президент США Барак Обама наложил запрет на бурение новых скважин в американских прибрежных водах. Под охрану попало более 465 тыс. квадратных километров в акватории Аляски и более 15 тыс. в Северной Атлантике.

Однако уже в первые месяцы после своей инаугурации Д. Трамп дал распоряжение министерству внутренних дел кардинально пересмотреть существующий план бурения на шельфе, чтобы «поощрить добычу и обеспечить энергетическую безопасность страны».

На то, насколько быстрой может оказаться нефтедобыча в обозначенных районах, указывает наличие нефтегазовой инфраструктуры в открываемых для освоения акваториях. Причем департамент внутренней безопасности США уже начал регистрацию предложений от добывающих компаний, которые претендуют на бурение.

Как считают эксперты, после заключения соглашений с добывающими компаниями впервые за последние 30 лет львиная доля восточной части Мексиканского залива откроется для нефтедобычи.

По мнению экспертов, новые добывающие регионы станут хорошим подспорьем для американских нефтяников, которые уже сейчас успешно наращивают добычу, особенно те из них, которые специализируются на производстве сланцевой нефти.

По расчетам управления энергетической информации министерства энергетики США (EIA), объем нефтедобычи в стране за период с 2018-го по 2019-й вырастет до рекордного с 1970 года уровня. Уже в 2018-м, согласно оценкам EIA, он превысит 10 млн баррелей в сутки. А это соизмеримо с добычей традиционных мировых лидеров по добыче нефти — России и Саудовской Аравии.

Дальше – больше. По прогнозам EIA, к ноябрю 2019 года американские нефтяные компании будут ежедневно производить уже более 11 млн баррелей, тем самым претендуя на первое место в мире по нефтедобыче.

Как полагают эксперты, в долгосрочной перспективе это грозит вновь обвалить нефтяные котировки до уровня января 2016 года, когда баррель нефти марки Brent стоил ниже $30. Если это произойдет, то в условиях отсутствия серьезных успехов казахстанского правительства в диверсификации экономики национальная валюта вновь неизбежно попадет в девальвационный «шторм».

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.