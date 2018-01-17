О продолжающих поступать после озвученного в парламенте обращения жалобах на поезд «Жезказган-Астана» заявил мажилисмен

Астана. 17 января. КазТАГ – О продолжающих поступать после озвученного в мажилисе парламента РК обращения жалобах на поезд «Жезказган-Астана» заявил депутат нижней палаты Арман Кожахметов.

«В адрес депутатов мажилиса парламента РК продолжают поступать многочисленные обращения граждан, касательно проблем обеспечения жителей Жезказганского региона пассажирским железнодорожным транспортом. Данный вопрос не находит своего решения на протяжении длительного периода времени. В последнем ответе министерства по инвестициям и развитию РК и АО «Қазақстан темір жолы» на мой депутатский запрос сообщалось, что с 2017 года пассажирский поезд № 307-308 сообщением «Жезказган-Астана» будет курсировать ежедневно, а проблемы перевозки пассажиров будут решены частной компанией-перевозчиком ТОО «Марал Нұр». Однако по сообщению жителей г. Жезказгана, пассажирский поезд №307-308 сообщением «Жезказган-Астана» имеет в составе всего 12 вагонов, что покрывает потребность в перевозке на 70-75%», — сказал А. Кожахметов в среду, озвучивая в парламенте свой очередной депутатский запрос на эту тему.

Как следствие, отметил мажилисмен, «зачастую в железнодорожных кассах невозможно приобрести билеты, сохраняются схемы приобретения билетов непосредственно у проводников».

«Особенно остро проблема нехватки вагонов ощущается в летний и зимний периоды, когда значительная часть населения выезжает в отпуска или пользуется безопасным железнодорожным транспортом ввиду погодных условий. Не изменилось и состояние подвижного состава. Из 12 вагонов поезда обновились только 2 вагона. Остальные представляют собой ветхие, десятки лет не имевшие ремонта, аварийные короба. Холодные, с продуваемыми окнами, отсутствием теплой воды в туалетах, не работающими розетками, выкрашенные в советский период в удручающие темно-серые или коричневые цвета. Антисанитарные условия вагонов давно не вызывают удивления не только у местных жителей, но и у гостей региона. Жезказганские поезда имеет давнюю славу одних из худших составов республики. В этом мы убедились во время выезда в регион с 3 по 8 января текущего года», — подчеркнул депутат.

С учетом изложенного член нижней палаты парламента попросил главу МИР РК провести мониторинг пассажиропотока по направлениям «Жезказган-Астана» с целью выявления реальной потребности в железнодорожном подвижном составе населения региона. Кроме того, депутат попросил проверить исполнение конкурсных обязательств перевозчиком ТОО «Марал Нұр» «с принятием необходимых безотлагательных мер для устранения выявленных нарушений», а также «организовать совместно с национальной компанией «Қазақстан темір жолы» оценку состояния подвижного состава поезда № 307-308».