Т31 млн достигла сумма обязательств по перерасчету у монополиста в ВКО за незаконное взимание оплаты с населения

Новости 55 0
Жульен с грибами Жульен с грибами
723019

Астана. 17 января. КазТАГ – Т31 млн достигла сумма обязательств по перерасчету у монополиста в Восточно-Казахстанской области за незаконное взимание оплаты с населения, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«Проведено расследование в отношении АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (ВК РЭК). Установлено злоупотребление монопольным положением, выраженное в платном подключении потребителей отключенных однократно, которые не должны были платить за первичное подключение к электрическим сетям. Перерасчет произведен на сумму Т31 379 110», — сообщили в КРЕМЗКиПП в среду.

В ведомстве уточнили, что перерасчет произведен за период незаконных действий в размере Т23 958 834, а также за период неисполнения ранее выданного уведомления и обжалования указанного предписания в размере Т7 420 276.

Напомним, 14 декабря 2017 года сообщалось о том, что ВК РЭК был оштрафован на сумму более Т1 млн за взимание незаконной оплаты с потребителей.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Тарифы на тепло и горячую воду выросли в Алматы с 1 января
  2. ФСМС до 2020 г. будет отрабатывать механизмы планирования, закупа, контроля качества и оплаты медуслуг
  3. Численность населения Казахстана на 1 декабря 2017 г. составила 18,14 млн человек
  4. Назначен вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
  5. Международные проекты на сумму более Т7,4 млрд планирует реализовать НЯЦ РК в 2018 г.

Новости партнеров

Загрузка...