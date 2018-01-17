Т31 млн достигла сумма обязательств по перерасчету у монополиста в ВКО за незаконное взимание оплаты с населения

Астана. 17 января. КазТАГ – Т31 млн достигла сумма обязательств по перерасчету у монополиста в Восточно-Казахстанской области за незаконное взимание оплаты с населения, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«Проведено расследование в отношении АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (ВК РЭК). Установлено злоупотребление монопольным положением, выраженное в платном подключении потребителей отключенных однократно, которые не должны были платить за первичное подключение к электрическим сетям. Перерасчет произведен на сумму Т31 379 110», — сообщили в КРЕМЗКиПП в среду.

В ведомстве уточнили, что перерасчет произведен за период незаконных действий в размере Т23 958 834, а также за период неисполнения ранее выданного уведомления и обжалования указанного предписания в размере Т7 420 276.

Напомним, 14 декабря 2017 года сообщалось о том, что ВК РЭК был оштрафован на сумму более Т1 млн за взимание незаконной оплаты с потребителей.