В Крещение в Казахстане ожидается морозная погода без осадков

Астана. 17 января. КазТАГ — С 18 по 20 января в Казахстане ожидается морозная погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие три дня над большей частью Казахстана будет господствовать юго-восточная периферия Сибирского антициклона. Под его влиянием погода ожидается преимущественно без осадков, но с туманами», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

По данным синоптиков, из-за смены направления тропосферных потоков, ожидается кратковременное повышение температуры воздуха, близкой к средним многолетним значениям.

Температура воздуха 19 января по РК: на западе ночью -10-15, местами -20-25, днем 0-5, местами -8-13; на севере ночью -15-29, днем -8-17; в центре ночью -13-18, местами -23-28, днем -7-12, местами -16; на востоке ночью -18-23, местами -30-35, днем -10-15, местами -20-25; в южных регионах ночью -5-10, местами -17-22, днем +2+7, местами -5-10.

Между тем в Астане 19 января переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура ночью -20-22, днем -13-15.

В Алматы 19 января ожидается переменная облачность, без осадков, временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -7-9, днем 0-2.