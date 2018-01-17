Талдыкорган. 17 января. КазТАГ – Систему цифровизации и автоматизации декларации грузов усовершенствуют в Алматинской области, передает корреспондент.

«На приграничной с КНР железнодорожной станции «Алтынколь» Алматинской области в скором времени усовершенствуют систему цифровизации и автоматизации процесса декларирования грузов. Об этом поручил заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев в ходе рабочего визита в регион», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что в ходе визита вице-премьер ознакомился с порядком таможенного оформления и отправки грузовых поездов, декларирования грузов, работой в режиме online.

«Необходимо также рассмотреть возможность перехода на более упрощенный вид программы. Все это делается, прежде всего, для удобства и блага граждан», — отметил А. Жумагалиев.

На сегодня площадь железнодорожной станции «Алтынколь» составляет 250 га. Общая протяженность железнодорожных путей – 16,8 км. На станции расположено 113 объектов.

«В составе железнодорожной линии «Жетыген-Коргас» станция обеспечивает рост транзитного потенциала РК за счет открытия второго международного пограничного железнодорожного перехода между Казахстаном и КНР», — уточнил на встрече начальник станции Жандос Унтакбаев.