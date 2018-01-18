Казахстан готов стать посредником для решения проблемы на Корейском полуострове — Назарбаев

Астана. 18 января. КазТАГ — Казахстан готов стать посредником и предоставить свою площадку для переговоров, чтобы решить проблемы на Корейском полуострове, сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Как известно, текущие события на Корейском полуострове демонстрируют глубинные противоречия. Мир серьезно обеспокоен. Эту проблему можно решить, восстановив доверие между США, Россией и КНР. Об этом мы тоже говорили в Белом доме на днях. Думаю, что здесь была единая позиция – без участия вместе с США, Россией и КНР нам трудно будет решить эту проблему», — сказал Н.Назарбаев, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг.

«В этой связи мы призываем вовлеченные стороны к скорейшему и конструктивному решению северокорейского вопроса. Мы выступаем за предоставление «ядерной пятерке» гарантий безопасности КНДР, как важного условия для создания атмосферы доверия и возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Казахстан готов принять посредническое участие и предоставить свою площадку для переговоров в случае такой необходимости вовлеченных сторон», — подчеркнул Н.Назарбаев.

Он также отметил, что меры доверия «как никогда актуальны для Ближнего Востока, где сегодня происходят драматические события».

«Конфликт в Сирии влечет негативные последствия далеко за пределами региона. Здесь важно отметить, что именно взаимодоверие стало основой для диалога на астанинской площадке, которая вносит свой посильный вклад в процесс сирийского мирного урегулирования, дополняя женевские переговоры», — обратил внимание Н.Назарбаев.