Президент Казахстана предлагает усложнить выход из ДНЯО

Астана. 18 января. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, предложил усложнить выход стран из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Считаю необходимым усложнить выход из ДНЯО. Пример КНДР может подтолкнуть на подобный шаг другие страны, имеющие амбиции обладать ядерным оружием. Мы знаем, сколько стран сегодня имеют пороговое значение. Не подвергая сомнению ДНЯО, предлагаю рассмотреть возможность разработки специальной резолюции Совета безопасности ООН, определяющий четкие последствия для тех стран, которые нарушают договор, включая санкционные меры или меры принуждения», — сказал Н.Назарбаев, выступая на заседании совбеза в четверг.

«Мы видим, что это необходимо. Нахождение договоренностей международного права не остановило некоторые страны, например, Индию и Пакистан, обладать этим оружием», — добавил он.

По мнению президента РК, необходимо выработать «реально работающий механизм применения жесткий мер против приобретения, распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)».

«Такие многосторонние соглашения следует утверждать отдельными резолюциями совбеза ООН. В качестве главной меры по устранению стимулов для обладания ОМУ считаю необходимым развивать юридически обязывающую систему гарантий ядерных держав государствам, которые добровольно отказываются от обладания атомным оружием, а также имеющим безъядерный статус. Это справедливо и это можно сделать без больших потуг», — подчеркнул он.