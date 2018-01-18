Назарбаев соболезнует в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в Актюбинской области

Астана. 18 января. КазТАГ — Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, сообщила пресс-служба президента РК.

«Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Акорды в четверг.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», — говорится в телеграмме.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин происшествия, напоминает пресс-служба.

Как сообщалось, возгорание пассажирского автобуса произошло 18 января на 1068-м км трассы Самара-Шымкент во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и двое водителей. Пятерым пассажирам удалось выскочить из автобуса, остальные сгорели заживо.

По факту гибели 52 человек в сгоревшем автобусе в Актюбинской области возбуждено уголовное дело. Для расследования инцидента в Казахстане создана правительственная комиссия. На место происшествия вылетел спецборт МЧС Узбекистана.