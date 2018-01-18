Назначен первый вице-министр по инвестициям и развитию РК

Астана. 18 января. КазТАГ – Роман Скляр стал первым вице-министром по инвестициям и развитию Казахстана, сообщается на сайте главы правительства РК

«Постановлением правительства РК Р. Скляр назначен на должность первого вице-министра по инвестициям и развитию РК. Ранее пост первого вице-министра занимал Алик Айдарбаев, освобожденный от должности в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

46-летний Р. Скляр до последнего назначения с декабря 2016 года занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию РК.

В 2014-2016 годах он занимал пост вице-президента АО «Казахстан темир жолы». В марте 2016 годы был избран депутатом мажилиса парламента РК VI созыва, возглавлял комитет по экономической реформе и региональному развитию. С мая по декабрь 2016 года работал в должности вице-министра национальной экономики РК.

Кроме того, ранее, с мая 2011 года по октябрь 2013 года, он трудился на посту вице-министра транспорта и коммуникаций РК. Также занимал должность заместителя акима Павлодарской области.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший первый вице-министр по инвестициям и развитию РК А. Айдарбаев переходит в госфонд «Самрук-Қазына». Он займет должность заместителя председателя правления в обновляемой структуре фонда.