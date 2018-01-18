Почти на Т500 тыс. оштрафованы владельцы АГЗС в Мангистауской области за ценовой сговор

Актау. 18 января. КазТАГ — Трех владельцев газовых заправок в Мангистау ждет штраф в размере более Т500 тыс. за ценовой сговор, заявил руководитель отдела расследований департамента по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК по Мангистауской области Бауржан Есенов.

Отмечается, что антимонопольным департаментом по Мангистауской области завершено расследование в отношении предпринимателей ТОО «LPG Trade», ИП «Дыбыс Ж.М.» и ИП «Шолтаманова Б.», занимающихся реализацией сжиженного газа на территории области.

«Предприниматели необоснованно подняли цену на топливо. В их действиях выявлен ценовой сговор. Согласно ст. 170 Предпринимательского кодекса (антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка), запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство или реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся установления и (или) поддержания цен, либо других условий приобретения или реализации товаров», — пояснил Б. Есенов.

«По результатам расследования возбуждены административные производства по ч.2 ст.159 Кодекса РК (об административных правонарушениях), и материалы были переданы в суд», — сказал он.

Постановлением Тупкараганского районного суда по Мангистауской области предприниматели признаны виновными и привлечены к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией монопольного дохода на общую сумму Т545 504. 8 января 2018 года постановление суда вступило в законную силу.