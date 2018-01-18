Алматы. 18 января. КазТАГ – В Казахстане и Узбекистане открыты «горячие линии» по ситуации с гибелью 52 человек в сгоревшем автобусе в Актюбинской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РУ.

«Горячая линия» МЧС Республики Узбекистан: +9 (9871) 147-10-50 и +9 (9871) 212-67-00; «Горячая линия» КЧС МВД Республики Казахстан: +7 (7132) 56-29-62 и +7 (7132) 56-68-85», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, возгорание пассажирского автобуса марки «Икарус» произошло на 1068 км трассы «Самара-Шымкент» во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось выскочить из автобуса, остальные сгорели заживо.

На место пожара сразу же были направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района.

По информации служб экстренного реагирования, пятерым пассажирам, которым удалось выбраться из охваченного пламенем салона, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, развернута горячая линия психологической службы.

Ранее сообщалось о том, что состояние пятерых выживших стабильное. 2 пассажиров получили ожоги I-II степени, остальные 3 в шоковом состоянии.