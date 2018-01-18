Слабеющее с каждым годом доверие между государствами необходимо восстановить — Назарбаев

Астана. 18 января. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, где предложил ряд мер укрепления доверия в сфере нераспространения.

«Успех или неудача процесса модернизации системы глобальной безопасности напрямую зависит от способности мирового сообщества на милитаристские анахронизмы. Надо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным в XXI веке», — сказал Н.Назарбаев.

«Именно здесь нужно доверие между государствами, которое слабнет с каждым годом. Свое видение общемировых антивоенных мер я изложил в прошлом году в манифесте «Мир. XXI век», в котором предлагаются действия, способствующие к столетнему юбилею ООН построить мир без ядерного оружия. Если все мировое сообщество поддержит и мы будем едины, я думаю, такая цель достижима», — подчеркнул президент Казахстана.

По его мнению, «надо обязательно вернуть международную жизнь, политическое доверие в системный диалог».

«Хорошим примером этого может служить совместный всеобъемлющий план действия. Сделка по ядерной программе Ирана продемонстрировала собой возможность успешной многосторонней дипломатии в сфере нераспространения. Она стала практическим примером решения сложнейших вопросов путем переговоров. Данное соглашение стало возможным благодаря атмосфере доверия, в создание которой внес свой вклад и Казахстан своим примером и показом, чего мы добились, заслужив доверие мирового сообщества», — напомнил президент.

«Выражаем надежду на дальнейшее успешное осуществление СППД, несмотря на то, что в настоящее время возникли определенные сложности с реализацией своих обязательств со стороны некоторых участников этого соглашения», — заключил он.