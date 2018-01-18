В Airport Management Group считают некорректным отражение ИАТА возросших тарифов в Казахстане

Астана. 18 января. КазТАГ – В управляющем казахстанскими аэропортами ТОО «Airport Management Group» (AMG) считают некорректным отражение представителями международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) возросших тарифов в Казахстане, говорится в сообщении AMG.

«Использование ИАТА относительных величин для подчеркивания значительного роста тарифов казахстанских аэропортов не полностью раскрывает ситуацию. Для полного понимания следует использовать абсолютные величины. К примеру, увеличение аэропортом Астаны тарифа по авиационной безопасности на 100% (с 360 тенге за 1 тонну максимальной взлетной массы до 720,5 тенге) фактически увеличивает расходы авиакомпаний на 27,7 тыс. тенге за 1 рейс при использовании воздушного судна типа А-320 с массой 77 тонн, или менее 200 тенге на одного пассажира», — говорится в сообщении «Касательно требований казахстанских и иностранных авиакомпаний ввести регулирование тарифов аэропортов в РК на обслуживание международных рейсов», полученном КазТАГ в четверг.

Авторы документа излагают свою позицию в ответ на заявление представителя ИАТА по Центральной Азии Джордана Карамалакова, упрекнувшего казахстанские аэропорты в резком повышении тарифов. Как утверждает Д.Карамалаков, «вместе с необъяснимо высокими ценами на авиакеросин в этом году», все это может заставить некоторые авиакомпании прекратить полеты в Казахстан.

Между тем, как напоминают в AMG, основными факторами, влияющими на выполнение/остановку рейсов по тем или иным маршрутам и направлениям для авиакомпаний, являются показатели коммерческой загрузки и экономики перевозок.

«В настоящее время международные воздушные перевозки в РК регулируются межправительственными соглашениями о воздушном сообщении между Казахстаном и другими государствами. Помимо межправительственных соглашений, взаимоотношения между назначенными перевозчиками также регулируются интерлайн-соглашениями. Данные правовые рамки охватывают такие важные параметры, как перечень пунктов назначения, паритет частот и провозных емкостей, блок-места, величина полного годового тарифа экономического класса (во избежание демпинга и недобросовестной конкуренции)», — указано в сообщении.

Также отмечается, что казахстанские перевозчики, выполняющие международные полеты, имеют перед иностранными авиакомпаниями ряд преференций. «Это самостоятельная поставка авиатоплива и самостоятельное наземное обслуживание — обслуживание пассажиров, услуга встречи-выпуска, противообледенительная обработка воздушных судов», — перечисляется в сообщении.

«Также необходимо отметить, что отечественные авиакомпании имеют преимущество при распределении вырабатываемого в стране дефицитного авиатоплива. При этом доля аэропортовых услуг в себестоимости авиабилетов составляет порядка 6-15%, а стоимость авиатоплива – до 35% (в зависимости от типа воздушного судна, загрузки и маршрута)», — подчеркивается в сообщении.

«Все эти факторы влияют на экономику перевозок в условиях конкурентной борьбы за казахстанского пассажира на международных направлениях. К примеру, коммерческая загрузка авиакомпаний, озвученных на пресс-конференции Д. Карамалаковым, в период 2016-2017 годы была недостаточной для продолжения операций, и решение о прекращении/сокращении частот принималось авиакомпаниями значительно раньше изменения уровня тарифов казахстанских аэропортов», — утверждают в AMG.

«Тарифы по регулируемым услугам большинства аэропортов были утверждены в 2003-2004 годах и не менялись на протяжении предыдущих 13-14 лет», — уточняется в сообщении.

«Многие услуги казахстанских аэропортов находились не только ниже уровня безубыточности, но и ниже прямых денежных затрат. Более того, авиакомпании (как казахстанские, так и иностранные) получили значительные скидки на аэропортовые услуги после перехода монетарных властей на инфляционное таргетирование в сентябре 2015 года, поскольку тарифы были номинированы в национальной валюте, в том числе и для иностранных перевозчиков», — указали в компании.

Также в AMG обратили внимание, что, согласно данным Европейского подразделения Международного совета аэропортов (АCI), большая часть аэропортов вышли из положения естественных монополий и действуют на международных и внутренних рынках в разной степени либерализации. В отдельных аэропортах регулирование тарифов аэропортовых услуг производится только в части контроля затрат.

«В аэропорту Цюриха государственное регулирование тарифов не осуществляется, также как и в Турции, где государственный орган, регулировавший тарифы, был упразднен, а тарифы устанавливаются посредством сравнения цен региона и конкурентов», — подчеркнули авторы документа.

«Исключение аэропортовых услуг из сферы естественных монополий в части обслуживания международных направлений принято в 2017 году в установленном законодательством порядке с привлечением НПП «Атамекен» и при участии субъектов рынка — как аэропортов, так и авиакомпаний», — заключили в Airport Management Group.

Как сообщалось, по мнению Д. Карамалакова, бесконтрольное повышение цен в аэропортах Казахстана может привести к потере иностранных авиаперевозчиков.

«Мы обеспокоены тем, что отсутствие четких правил для определения аэропортовых тарифов и отказ от предварительных консультаций с перевозчиками делает Казахстан непривлекательным для авиакомпаний. Резкое удорожание аэропортовых тарифов вместе с необъяснимо высокими ценами на авиакеросин, наблюдаемое в этом году, может заставить некоторые авиакомпании прекратить полеты в Казахстан. (…) Turkish Airlines, Lufthansa, LOT, Air Arabia и FlyDubai направили официальные письма в комитет гражданской авиации (КГА)… о своем несогласии с новыми ценами», — сказал Д.Карамалаков на пресс-конференции в четверг.

По его мнению, в Казахстане необходимо внести международные рейсы в список регулируемых госуслуг.