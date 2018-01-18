Служебной ошибкой назвали информацию об освещении перехода на латиницу в соцсетях через блогеров в МКС РК

Алматы. 18 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. Служебной ошибкой назвали информацию об освещении перехода на латиницу в социальных сетях путем привлечения блогеров в министерстве культуры и спорта Казахстана (МКС), передает корреспондент агентства.

«На портале электронного правительства был размещен несогласованный проект плана мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Выделение средств на разъяснительную работу в социальных сетях не предусмотрено», — сказал заместитель председателя комитета по развитию языков и общественно-политической работе МКС РК Галымжан Мельдешов в четверг.

Также он отметил, что информация о привлечении блогеров к разъяснительной работе по переходу на латиницу стала «следствием служебной ошибки», о которой стало известно после освещения СМИ.

Кроме того, Г. Мельдешов заявил, что сотрудник, допустивший ошибку, будет наказан, а согласованный проект плана будет вновь размещен на сайте электронного правительства.

Как сообщалось ранее, на сайте электронного правительства Казахстана был опубликован проект плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года, согласно которому планировалось заложить Т462,6 млн на разъяснительные работы в социальных сетях путем привлечения блогеров.

Также согласно проекту, более Т200 млрд планируется потратить на переиздание учебников, написанных на казахском языке на латинскую графику. Почти Т11 млрд заложены на организацию курсов повышения квалификации учителей, с учетом перехода на латинскую графику.

В целом, переход на латиницу в Казахстане пройдет в 3 этапа: первый этап 2018-2020 годы, второй этап 2021-2023 годы, третий этап 2024-2025 годы.