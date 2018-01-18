Среди уцелевших в сгоревшем пассажирском автобусе в Актюбинской области трое жителей ЮКО

Актобе. 18 января. КазТАГ – Среди уцелевших в сгоревшем пассажирском автобусе в Актюбинской области трое жителей Южно-Казахстанской области, передает корреспондент.

«Среди тех, кому удалось спастись Максат Пернебеков 1985 года рождения, житель ЮКО; Ахрор Искаков 1988 год рождения, гражданин Узбекистана; Исраилджон Мирзахмедов 1980 года рождения, гражданин Узбекистана; Нуржан Кыргызбаев 1968 года рождения, житель ЮКО; Барат Танатаров 1978 года рождения, житель ЮКО», — сообщили фамилии выживших в оперативном штабе ДЧС Актюбинской области по телефону горячей линии в четверг.

Напомним, возгорание пассажирского автобуса марки «Икарус» произошло 18 января на 1068 км трассы «Самара-Шымкент» во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось выскочить из автобуса, остальные сгорели заживо.

На место пожара сразу же были направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района.

По информации служб экстренного реагирования, пятерым пассажирам, которым удалось выбраться из охваченного пламенем салона, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, кроме того, в Казахстане и Узбекистане развернуты «горячие линии» психологической службы.

Ранее сообщалось о том, что состояние пятерых выживших стабильное. 2 пассажиров получили ожоги I-II степени, остальные 3 в шоковом состоянии.