Главное лицо на фото Трампа и Назарбаева – Дарига 18.01.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 201 0 Пётр Своик о проекции визита Назарбаева в США на наши и российские события comments powered by HyperComments Похожие материалы: Белый дом подтвердил намерение Трампа переизбираться на пост президента в 2020 году Депутаты ЮКО предложили переименовать проспект Астаны в Шымкенте в проспект Назарбаева 10 января будет опубликовано очередное послание Назарбаева казахстанцам Правительство утвердит общенациональный план реализации послания Назарбаева Указом Назарбаева Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр награжден орденом «Парасат»