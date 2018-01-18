В Жамбылской области расследуют разбойное нападение школьников на АЗС

Тараз. 18 января. КазТАГ — По факту нападения группы лиц на автозаправочную станцию (АЗС) в Жамбылской области ведется расследование, сообщила пресс-служба ДВД Жамбылской области.

«15 января примерно в 03.10 на расположенную на станции Луговое АЗС «Дидо-3» произошло разбойное нападение группы лиц по предварительному сговору и с применением оружия. Все пятеро участников преступной группы были задержаны по горячим следам и дали признательные показания», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как уточняет пресс-служба, трое из них оказались учениками 10 класса средней школы им. Т.Рыскулова, остальные – студенты колледжа.

«Собравшихся вечером 15 января молодых людей потянуло на «подвиги», и первым объектом их криминального интереса стал расположенный возле магазина «Автозапчасти» платежный терминал. Не сумев вскрыть аппарат при помощи топора и молотка, они решили совершить нападение на расположенную на пересечении улиц Курымбаева и Ауталипова АЗС «Дидо-3», — следует из сообщения.

Как поясняется, двое вели наблюдение за приближающимся транспортом, остальные трое принялись выламывать пластиковое окно и при помощи предмета, похожего на пистолет, стали требовать выручку от кассира.

«Женщина не растерялась и просто выкинула в окно мелкие купюры, заявив, что больше в кассе денег нет. Бросившихся собирать деньги разбойников спугнула подъехавшая для заправки автомашина», — отмечается в сообщении.

Постановлением Рыскуловского районного суда в отношении пятерых нападавших применена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Уголовное дело заведено согласно ст. 192 ч. 2 п. 1,4 УК РК (разбой), ведется досудебное расследование.