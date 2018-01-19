Казахстанцев освободили от подоходного налога при списании задолженности перед банками

Алматы. 19 января. КазТАГ — Физические лица в Казахстане не будут уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН) в случае прощения им задолженности перед банками, сообщили в алматинском департаменте государственных доходов (ДГД).

Соответствующая норма предусмотрена в новом Налоговом кодексе РК, вступившем в силу в январе 2018 года.

Напомним, что ранее освобождение заемщиков от ИПН предусматривалось только при списании пени и процентов, тогда как при прощении задолженности по кредиту считалось, что у заемщика возникает налогооблагаемый доход.