Актобе. 19 января, КазТАГ – Узбекский дипломат поблагодарил Казахстан за помощь в расследовании массовой гибели людей в автобусе в Актюбинской области, передает корреспондент.

«Произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли граждане Республики Узбекистан. Прежде всего, мы хотели бы выразить признательность президенту Казахстана, правительству, всем госорганам, которые создали благоприятные условия для работы. Надеемся, что все необходимые следственные мероприятия будут проведены оперативно, и мы сможем при содействии казахстанской стороны решить все необходимые вопросы для того, чтобы пострадавшие и погибшие были своевременно доставлены на родину» — сказал в пятницу советник посольства РУ в РК Тимур Рахимов по результатам встречи делегации Узбекистана с членами казахстанской правительственной межведомственной комиссии и руководством Актюбинской области.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы специальных служб по изучению обстоятельств и выявлению причин трагедии. На месте работают более 80 сотрудников и 30 единиц техники органов внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, прокуратуры, акимата области, местных дорожных служб и других ведомств. К ним присоединились и представители прибывшей ранее узбекской делегации.

Напомним, возгорание пассажирского автобуса произошло 18 января на 1068 км трассы «Самара-Шымкент» во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось выскочить из автобуса, остальные сгорели заживо. На место пожара сразу же были направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района. По информации служб экстренного реагирования, 5 пассажирам, которым удалось выбраться из охваченного пламенем салона, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, кроме того, в Казахстане и Узбекистане развернуты «горячие линии» психологической службы.

Ранее сообщалось о том, что состояние пятерых выживших стабильное. 2 пассажиров получили ожоги I-II степени, остальные 3 в шоковом состоянии.

Для расследования инцидента в Казахстане создана правительственная комиссия. Возбуждено уголовное дело.

По информации, распространенной министерством по инвестициям и развитию РК, автобус марки KassbohrerSetra Х335РСМ лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал и в перечне регулярных маршрутов отсутствует. Кроме того, у транспортного средства оказался просрочен техосмотр почти 2 года назад – он был пройден в Шымкенте и действовал с 17 августа 2015 года до 17 февраля 2016 года.

Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент РК Нурсултан Назарбаев и узбекский лидер Шавкат Мирзиеев.

По последним данным тела погибших уже извлечены из автобуса и доставлены в Актобе.

Верховный муфтий Казахстана Серикбай Хаджи Ораз направил телеграмму всем имамам республики с просьбой провести пятничный намаз за погибших при возгорании автобуса.