Казахстанские бизнесмены не будут подвергаться налоговым проверкам при участии в «горизонтальном мониторинге»

Алматы. 19 января. КазТАГ – Новое налоговое законодательство предусматривает возможность для крупного бизнеса не подвергаться проверкам со стороны казахстанских налоговых органов в случае участия компаний в горизонтальном мониторинге, сообщила пресс-служба департамента государственных доходов (ДГД) по Алматинской области.

«В соответствии с нормами нового Налогового кодекса предусмотрен новый вид взаимодействия с крупными налогоплательщиками — горизонтальный мониторинг, который предполагает более расширенное взаимодействие между комитетом государственных доходов и налогоплательщиком на основе заключенного соглашения», — говорится в распространенной информации.

Как поясняется в сообщении, горизонтальный мониторинг предполагает открытие бизнесменами доступа налоговикам к информационным системам бухгалтерского и налогового учетов компании.

Взамен, по информации ДГД по Алматинской области, бизнесмены получают ряд преимуществ в виде «отсутствия налоговых проверок, проведения тестов правильности исполнения налоговых обязательств, упрощения таможенного оформления и неприменения ответственности к налогоплательщикам, допустившим нарушения в рамках горизонтального мониторинга».

Согласно сообщению, «горизонтальный мониторинг проводится с 1 января года, следующего за годом заключения соглашения о горизонтальном мониторинге, и действует в течение трех лет с возможностью его продления».

«Порядок заключения и расторжения соглашения о горизонтальном мониторинге, а также категории налогоплательщиков, с которыми заключается соглашение о горизонтальном мониторинге, устанавливаются уполномоченным органом. Вместе с тем налогоплательщики, состоящие на горизонтальном мониторинге, а также организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты, вправе получить от налогового органа предварительное разъяснение по возникновению налогового обязательства в отношении планируемых сделок (операций)», — указывается в сообщении.

Кроме того, в нем отмечается, что в рамках горизонтального мониторинга предусмотрена гарантия неприменения штрафных санкций при изменении позиции комитета госдоходов к налогоплательщику.