Казахстанцы в боях за Ленинград 19.01.2018 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 58 0 Историк Лайла Ахметова о подвиге и жертвах советских солдат на ленинградском направлении comments powered by HyperComments Похожие материалы: Четверо казахстанцев, пострадавших в ДТП в Таиланде, госпитализированы Казахстанцы пожаловались на отсутствие лекарств для людей, страдающих диабетом В декабре казахстанцы оставили в торговых центрах, магазинах и на базарах 195 миллиардов тенге Казахстанцы требуют ответа от Путина Казахстанцы в рамках ГОБМП смогут получать бесплатную медицинскую помощь в 600 частных клиниках в 2018 г.