Казахстанцы в боях за Ленинград

Жизнь 58 0
Историк Лайла Ахметова о подвиге и жертвах советских солдат на ленинградском направлении

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