Казахстанские НПЗ переработали в 2017 г. около 14,2 млн тонн нефти

Алматы. 19 января. КазТАГ — Нефтепереработка на 3-х заводах в Казахстане в прошлом году составила около 14,2 млн тонн, следует из сообщений НПЗ.

Так, в ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе — по итогам 2017 года переработка составила 4,686 млн тонн при сверхплановых 326 тыс. тонн, говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

«Производство нефтепродуктов составило 4 млн 388 тыс. тонн, или 107,5% от плановых показателей, в том числе авиакеросина выработали 279,7 тыс. тонн, сверх плана — 59,4 тыс. тонн, то есть 127%. Доля высокооктановых бензинов при плане 69% составила 85,8% от общего объема автобензинов, что составило 124,3% выполнения плана», — отчитались на заводе.

Согласно отчетности, с начала 2018 года ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» переработало 240,3 тыс. тонн нефти и отгрузило дизельного топлива экологического класса К4 — 54,5 тыс. тонн, высокооктановых бензинов экологического класса К4 — 58,8 тыс. тонн.

По информации Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ), в 2017 году переработка там составила 4 746 923 тонны.

В январе 2018 года Павлодарским НХЗ переработано 220 318 тонн нефти, за этот же период отгружено бензина (экологического класса К4) в объеме 57 981 тонны и дизельного топлива (экологического класса К4) 69 943 тонн.

Кроме того, как уже сообщалось, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) в 2017 году при плане 4,65 млн тонн переработал 4 723 647 тонн нефти.

С начала 2018 года завод отгрузил потребителям 45 тыс. тонн дизельного топлива классов К4 и К5.

«За 15 дней января 2018 года Атырауским НПЗ переработано 218 778 тонн нефти, из которых 7844 тонны — сверх плана. За этот же период отгружено дизельного топлива (экологических классов К4, К5) в объеме 44 971 тонны, из которых 589 тонн являются сверхплановыми», — сообщили на заводе.

Также с АНПЗ в январе отгрузили 1080 тонн реактивного топлива ТС-1.