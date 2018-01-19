В Кыргызстане запретили выкладывать фото/видео гаишников без их согласия

Алматы. 19 января. КазТАГ — Граждане Кыргызстана не имеют права выкладывать фото/видео сотрудников главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) без их согласия, сообщает КирТАГ.

«Граждане не имеют права выкладывать фото/видео сотрудников ГУОБДД без их согласия. У нас существует закон, который направлен то, что публиковать фото/видео других людей без их согласия запрещено. Законы распространяются одинаково и на сотрудников милиции, и на простых граждан. Любой наш сотрудник имеет право подать жалобу в случае нарушения этого закона. Мы просто хотим довести до общественности, что мы тоже можем воспользоваться правом и подать в суд на тех, кто будет публиковать наши фото или видео», — сказал замначальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов на пресс-конференции в Бишкеке.

Он отметил, что если представители СМИ хотят сотрудничать с гаишниками, то материалы можно передать непосредственно в ГУОБДД.