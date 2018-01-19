Минфин РК проиграл в суде по делу о возмещении морального вреда незаконно осужденному

Астана. 19 января. КазТАГ – Министерство финансов Казахстана проиграла в суде по делу о возмещении морального вреда незаконно осужденному, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

«В отношении истца была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, которая отменена только судом апелляционной инстанции. М. находился в статусе осужденного со дня вынесения приговора и до оправдания. В течение этих 2 месяцев его права были ограничены, в результате чего М. испытал нравственные страдания. Незаконное осуждение вызвало чувство подавленности, безысходности, разочарования, унижения и стыда, а также негативно отразилось на его деловой репутации. Ввиду изложенного, доводы истца о причинении ему морального вреда в результате указанных действий органа уголовного преследования, признаны обоснованными. С министерства финансов в пользу истца взысканы Т100 тыс. в возмещение морального вреда», — сообщили в суде в пятницу.

При этом в Верховном суде отметили, что иск был удовлетворен частично, тогда как изначально истец требовал от минфина сумму, в 100 раз больше указанной в окончательном решении.

«М. обратился в Сарыаркинский районный суд Астаны с иском к министерству финансов о взыскании Т10 млн в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, незаконным осуждением. Суд, рассмотрев иск, отказал в его удовлетворении. С этим решением согласилась и апелляционная инстанция. М. обратился в Верховный суд. Экибастузский городской суд Павлодарской области признал М. виновным и по ст. 108 УК РК (статья исключена из УК РК – КазТАГ) оштрафовал на 53 025. Ранее судом в отношении осужденного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Павлодарский областной суд приговор отменил, признал М. невиновным во вменяемом уголовном правонарушении и оправдал его за отсутствием события правонарушения.

«Суды, отказывая в удовлетворении иска, исходили из того, что приговор в отношении осужденного в законную силу не вступил и к исполнению не обращался, досудебное расследование по делу органами уголовного преследования не проводилось, и к истцу не применялись какие-либо меры по ограничению свободы и иного принудительного характера. Судебная коллегия высшего судебного органа в ходе рассмотрения дела посчитала выводы местных судов ошибочными», — проинформировали в Верховном суде.

Так, по информации органа, «причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения подписки о невыезде, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в порядке, установленном законодательными актами».

«При этом ч. 1 ст. 38 УПК РК регламентирует возмещение вреда, причиненного лицу в результате незаконного осуждения, из бюджетных средств в полном объеме независимо от вины органа, ведущего уголовный процесс. Местные суды не устранили нарушение прав незаконно осужденного. Сделан необоснованный вывод о том, что поскольку в приговоре не указано о реабилитации М., соответственно он не имеет права на возмещение морального вреда, тогда как указанное право принадлежит оправданному лицу в силу положений закона – ч. 1 ст. 37 УПК РК. Верховный суд, учитывая вышеизложенное, отменил вынесенные по делу судебные акты и удовлетворил иск М. частично», — сказано в сообщении.