S&P подтвердило долгосрочный рейтинг Казахстана «BBB-» со стабильным прогнозом

Алматы. 19 января. КазТАГ – Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Казахстана «BBB-» со стабильным прогнозом, следует из сообщения S&P.

«Кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте: «BBB-/стабильный/А-3». (…) Мы также подтвердили рейтинг страны по национальной шкале на уровне kzAA», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

«Насколько мы понимаем, в результате длительных разногласий между правительством Казахстана и иностранными инвесторами в отношении вложений в нефтегазовую промышленность страны были заморожены внешние активы Национального фонда РК на сумму $22,6 млрд (13% ВВП страны в 2018 году). В связи с этим в настоящее время мы исключили эти средства из нашей оценки ликвидных активов правительства», — указывается в информации.

«Вместе с тем, согласно определениям, приведенным в наших критериях, правительство Казахстана остается нетто-кредитором. В связи с этим мы подтверждаем кредитные рейтинги РК по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-/А-3», — поясняется в сообщении.

«Стабильный» прогноз отражает ожидания агентства, что в ближайшие 2 года не возникнет новых существенных финансовых требований в рамках продолжающихся разногласий относительно инвестиций в нефтегазовую промышленность Казахстана.

Кроме того, аналитики S&P ожидают, что темпы экономического роста достигнут в среднем 3% в 2017-2020 годах на фоне государственных инфраструктурных программ и роста добычи на месторождении Кашаган.

Рейтинги могут оказаться под давлением, если внешние показатели страны ухудшатся, к примеру, если дополнительные внешние активы Нацфонда будут заморожены, предупредили в S&P.