США планируют перенести посольство в Иерусалим до конца 2018 г.

Алматы. 19 января. КазТАГ — США планируют перенести посольство в Иерусалим до конца 2018 года, сообщает ТАСС.

«Администрация президента США Дональда Трампа действует быстрее, чем ожидалось, с тем, чтобы перенести американское посольство в Иерусалим из Тель-Авива к 2019 году. Сам американский лидер 17 января в интервью агентству Reuters заявил, что данная операция займет больше года. Неясно, оповещали ли Д. Трампа его советники до четверга о новых планах», — говорится в сообщении в пятницу со ссылкой на источники из числа чиновников в Белом доме.

Согласно новым сведениям, изменились и планы касательно здания, в котором планируется разместить основную дипломатическую миссию США в Израиле.

«Д. Трамп в указанном интервью говорил о создании полностью нового комплекса посольства в Иерусалиме, что, как ранее заявлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон, займет не меньше 3 лет. Внешнеполитическое ведомство США в настоящее время планирует разместить посольство в уже имеющемся в Иерусалиме здании консульства США. Это произойдет значительно быстрее. В администрации имели место споры относительно того, в какие сроки перенести посольство. Так, посол США в Израиле Дэвид Фридман добивался того, чтобы это было сделано в текущем году, его поддержал зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер. Р. Тиллерсон в свою очередь указывал, что необходимо больше внимания уделить вопросам безопасности», — сказано в сообщении.

Напомним, президент США Д. Трамп 6 декабря 2017 года заявил о намерении перенести из Тель-Авива в Иерусалим американское посольство, признав этот город столицей Израиля. В ответ на это глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал решение американского лидера «похоронами мирного процесса» и призвал начать новую интифаду – народное восстание. Решение было с воодушевлением воспринято руководством Израиля. В регионе вспыхнул новый виток напряженности. По мнению палестинской стороны, действия израильских властей фактически являются объявлением войны. Палестинцы претендуют на восточную часть Иерусалима, которую хотят объявить своей столицей. Израильские военные увеличили присутствие на Западном берегу р. Иордан, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.