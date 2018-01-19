Алматы. 19 января. КазТАГ — США хотят видеть Казахстан в списке привлекательных для киноиндустрии стран, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта (МКС) РК.

Как отмечается, в рамках своего визита в США Нурсултан Назарбаев провел встречи с представителями официальных и деловых кругов этой страны.

«Для меня большая честь представлять здесь перед вами интересы большинства американских кинокомпаний», — заявила на одной из встреч исполнительный вице-президент Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA) Гейл МакКиннен.

Как отметила Г. МакКиннен, американское кино любят во всем мире, Голливуд является мощной индустрией, влиятельной и популярной в мире. Ежегодный бюджет Голливуда составляет более $30 млрд, из которых 25-30% приходятся на съемки за пределами США.

«Для меня большая честь представлять здесь перед вами интересы большинства американских кинокомпаний. Мы бы очень хотели видеть также и Казахстан в этом списке привлекательных для киноиндустрии государств», — приводятся слова Г. МакКиннен в сообщении МКС.

«На днях вашу страну посетили известные менеджеры Голливуда. Они впечатлены географическими, природными, технологическими и экономическими возможностями Казахстана. История вашей страны и человеческий капитал являются уникальными для мирового кинематографа», — отметила она.

Однако, по ее мнению, очень важным было бы предусмотреть в законодательстве Казахстана «создание инвестиционных условий для развития киноиндустрии».

«Мы знаем, что на сегодняшний день отрасль кино не входит в перечень приоритетных секторов, на которые распространяются инвестиционные преференции в Казахстане», — отметила исполнительный вице-президент MPAA.

По ее мнению, создание таких условий в Казахстане «привлечет десятки компаний Голливуда в Казахстан, миллиарды долларов киноинвестиций, тысячи мировых кинозвезд разной величины, и их поклонники приедут в Астану и другие города страны».

«Мы готовы к сотрудничеству и рассчитываем на вашу поддержку», — заключила Г.МакКиннен.