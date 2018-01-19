Алматы. 19 января. КазТАГ – Турция атаковала позиции курдов в Сирии, сообщает ТАСС.

«Вооруженные силы Турции нанесли не менее десяти ударов по позициям курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) (связаны с партией «Демократический союз» (ДС) – КазТАГ) в районе Африн на севере Сирии. Артиллерийский огонь проводился из приграничной турецкой провинции Хатай. Курдские формирования в ответ также выпустили несколько снарядов по территории Турции», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что Анкара не исключает возможности проведения операции против курдов из ДС и СНС, которые считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической в Турции.

Напомним, 16 января турецкие вооруженные силы перебросили еще не менее 10 танков к границе с Сирией в дополнение к 5 танкам, направленным в регион ранее. Еще раньше к сирийской границе было направлено 24 единицы техники, в том числе бронетранспортеры и машины подавления связи.